PONT CANAVESE. Un escursionista di 40 anni residente a Castellamonte è precipitato per una ventina di metri, oggi pomeriggio, mentre stava percorrendo la via ferrata di Pont Canavese. Cespugli e rovi hanno per fortuna attutito la caduta. Due donne che stavano effettuando la stessa escursione hanno chiamato i soccorsi.

Il 40enne è stato recuperato con l’elicottero del 118 e trasportato in codice giallo al Cto di Torino. Le due donne, invece, in stato di choc per l’accaduto e non in grado di proseguire, sono state raggiunte dai volontari del soccorso alpino e accompagnate alla base della [...]