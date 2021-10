Ascolta l'Audio Dell'Articolo

PONT CANAVESE. A Pont è tornata la Fiera di San Matteo, la vecchia, cara fiera a cui in tanti sono affezionati. Nel 2020, avvenimento più unico che raro, era saltata, e sappiamo tutti perché: impossibile rischiare con i numeri dei contagi che salivano inesorabili e che sono poi continuati a salire nonostante tutto. Per di più si votava per le Comunali quel giorno ed il caos sarebbe stato incontrollabile.