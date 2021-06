Ascolta l'Audio Dell'Articolo

PONT CANAVESE. Il Mercato dei produttori agricoli Campagna Amica è una vetrina dei trecento imprenditori agricoli di Coldiretti presenti ogni giorno nei 41 mercati rionali di Torino e nelle piazze dei comuni della provincia.

Grazie alla filiera corta, i consumatori possono acquistare frutta e verdura fresca di stagione, salumi e formaggi, latte crudo e yogurt, vino, pane, pasta, riso, miele, fiori e ogni altra produzione, opera degli imprenditori agricoli che garantiscono l’origine dei cibi e che offrono completa trasparenza per le etichettature.

Campagna Amica è il progetto di Coldiretti che vuole sviluppare un dialogo con il cittadino-consumatore e a avvicinare la città alla campagna attraverso la realizzazione dei mercatini dei prodotti tipici, con le bancarelle dei produttori agricoli che esercitano la vendita diretta.

Domenica 4 luglio si inaugura un nuovo punto vendita in cui i produttori e i consumatori potranno incontrarsi in modo diretto per unire ancora di più il rapporto di fiducia che li lega.

Dopo i mercati nelle quattro piazze torinesi ogni domenica e dopo quelli di Cuorgné, Avigliana, Castiglione Torinese, Leinì, Chieri, Ciriè, Grugliasco, Alpignano, Carmagnola, Volpiano, Collegno, Nichelino, Rivarolo, Villarbasse, Rivoli, Rosta, San Giorio di Susa e Rivalta Torinese ora si aggiunge anche Pont Canavese, zona ideale tra la pianura canavesana e eporediese e le montagne della valle Orco che portano al Parco del Gran Paradiso.

Domenica 4 luglio, a Pont Canavese in piazza Craveri, dalle 9 alle 19, dagli agricoltori in vendita diretta si potranno acquistare prodotti sani, genuini, a chilometro zero, prodotti sul territorio e venduti senza intermediari ai clienti che potranno conoscere e parlare direttamente con i produttori che, sotto i gazebo gialli, attendono i consumatori di Pont, del circondario, i residenti e i turisti di Rivarolo, Cuorgné e dagli altri comuni dell’alto canavese e delle valli di Lanzo.

