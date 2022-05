Dalla fine della scorsa settimana, a causa di lavori che il comune di Pont Canavese deve eseguire per la regimazione delle acque meteoriche e la realizzazione di un canale di scarico nella zona oltre il Soana ( che coinvolgono la Strada Provinciale per Frassinetto, Via Roma, Via Pilot e Via Busi) sono in vigore una serie di limitazioni al transito ed alla sosta.

Per quanto riguarda le strade di competenza comunale: Divieto di Sosta e Senso Unico Alternato regolato da semaforo nel tratto di Via Roma che conduce al Campo Sportivo; Divieto di Sosta in Via Roma a livello del numero civico 27; Divieto di Transito nell’ultimo tratto di Via Pilot alla confluenza di Via Roma per tutto il periodo dei lavori; Divieto di Transito nel restante tratto di Via Pilot fino all’intersezione con Via Busi ed in Via Busi nei giorni e negli orari effettivamente interessati dagli interventi.

La Strada Provinciale N. 46 “di Frassinetto” è invece chiusa al traffico per tutte le categorie (tranne mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine) da lunedì 23 a venerdì 27 maggio, con deviazione su percorso alternativo appositamente segnalato. In prossimità della zona di chiusura valgono inoltre il Divieto di Sorpasso fra tutti gli autoveicoli ed il Limite di Velocità a 30 km orari. Lo ha stabilito una determina Dirigenziale della Città Metropolitana (Direzione Coordinamento Viabilità) nella quale si precisa che il blocco del traffico dovrebbe riguardare in realtà solo i primi due giorni ma che per precauzione si è stabilito un periodo più lungo nel caso fosse necessario posticipare a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Ad eseguire l’opera è l’impresa GAIDO FIORA DOMENICO E FIGLI snc con sede a Val di Chi; Direttore dei Lavori l’Ingegner Gianluca Noascono di Loranzè.

