Dopo la chiusura della RSA di Pont Canavese, che data ormai a tre mesi fa, si resta in attesa di sapere se potrà riaprire e con quale destinazione d’uso. La scorsa settimana si era diffuso un nuovo allarme fra i pontesi, essendosi notato un via vai di furgoni per traslochi, che stavano svuotando la struttura portando via mobili ed attrezzature.

In effetti sono stati prelevati i beni di proprietà sia dell’ASL TO4 (che aveva l’edificio in comodato d’uso gratuito) che quelli del CISS 38 (che ha gestito [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.