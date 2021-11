La Casa di Riposo di Pont chiuderà il 10 dicembre, in anticipo di 21 giorni rispetto alla scadenza della convenzione fra il Ciss 38 e l’ASL TO4. Il CISS – che già due anni fa aveva annunciato il suo ritiro per la fine del 2021 – evidentemente ha fretta di liberarsene. Del resto quale convenienza avrebbe a procrastinare di tre settimane, tanto più in presenza di una situazione strutturale così grave da far dichiarare inagibile l’edificio?

Ha fretta il CISS e certo anche l’ASL, che della RSA si è [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.