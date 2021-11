Aveva solo 69 anni Bruno Savino, ex-consigliere comunale pontese deceduto il 31 ottobre dopo un periodo di ricovero in ospedale.

Non era nativo di Pont ma viveva in paese da molti anni ed aveva partecipato attivamente alla vita associativa ed amministrativa locale. Era stato donatore di sangue e volontario della Croce Rossa, aveva fatto parte dei Nonni-vigili ma soprattutto, in tempi ormai piuttosto lontani, era stato eletto in Consiglio. Si era candidato nel 1988 nella lista PCI-PSI ed Indipendenti guidata da Gian Pietro Bertoli e durante il suo quinquennio di amministratore si era occupato soprattutto [...]