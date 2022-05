Dal prossimo mese di giugno, il Servizio Prelievi di Pont da bimensile diventa settimanale. Lo comunica l’Amministrazione Comunale, sottolineando il successo dell’iniziativa, che ha ottenuto “un ottimo riscontro tra i Pontesi e gli abitanti delle Valli Orco e Soana: ad oggi, il numero delle persone che ne ha usufruito è stato notevolissimo”.

La possibilità di effettuare i prelievi di sangue in paese senza doversi recare al poliambulatorio di Cuorgnè non è un’innovazione degli ultimi tempi: era esistita per anni. Nell’ottobre 2109 però il servizio era stato soppresso dall’ASL perché “poco utilizzato”: i numeri forniti in consiglio comunale sembravano indicare uno scarso interesse da parte dei pontesi. Era poi stato reintrodotto un anno fa per iniziativa della giunta Riva, che con fatica era riuscita ad organizzare l’apertura per due giorni al mese, a settimane alterne. La risposta è stata più che lusinghiera e così il progetto è stato ampliato.

“Il <bene> dei cittadini – puntualizza il comunicato – rimane al primo posto delle nostre priorità amministrative. Questa è una piccola dimostrazione dell’impegno che silenziosamente portiamo avanti. Si tratta di un’iniziativa collegiale dell’amministrazione, portata avanti soprattutto dagli assessori Marina Barinotto e Marisa Satta”.

