Nel corso della seduta di consiglio tenutasi a Pont il 1 settembre è stata portata in approvazione la delibera concernente Statuto e Convenzione del Consorzio Canavesano Ambiente. Le modifiche statutarie e le clausole della Convenzione erano state approvate dall’assemblea del CCA il 3 giugno per essere poi sottoposte ai consigli dei comuni che ne fanno parte. Lo Schema di Convenzione si compone di 9 articoli, lo Statuto di 29.

Dall’opposizione è intervenuto l’ex-sindaco Paolo Coppo per chiedere una serie di chiarimenti. Perché all’assemblea del 3 giugno non era presente nessun rappresentante di Pont e non si era pensato di delegare qualcuno? Erano state fatte osservazioni rispetto alla bozza fatta pervenire in precedenza? Come mai si è atteso l’ultimo giorno utile per l’approvazione, dimostrando mancanza di rispetto sia per i dipendenti del comune costretti ad operare nella fretta, sia per il CCA che aveva chiesto una tempestiva approvazione?

A questi rilievi ha risposto il sindaco, precisando che il 3 giugno aveva problemi di salute e che il suo vice era stato impossibilitato a partecipare ma che in quella data si era proceduto solo all’approvazione formale degli atti, già esaminati in precedenza da un’assemblea dei sindaci alla quale egli aveva invece preso parte. Alla domanda su eventuali osservazioni, Riva ha risposto che non ne erano state fatte mentre, rispetto ai tempi di convocazione del consiglio “si è attesa l’occasione della nomina del nuovo assessore”.

Il voto è comunque stato unanime da parte dei consiglieri presenti (mancava Giovanni Gallo Lassere della minoranza). Non ha ovviamente preso parte alla votazione Marisa Satta: gli assessori esterni partecipano infatti alle sedute di consiglio ma non ne fanno parte essendo stati nominati e non eletti.

