Sono in arrivo a Pont Canavese finanziamenti regionali per la messa in sicurezza del territorio soprattutto nei tratti più danneggiati dalle alluvioni. Sono stati anche compiuti dei sopralluoghi in previsione di interventi per il disalveo e la messa in sicurezza dei torrenti, che da tempo non vengono effettuati.

Lo rende noto l’amministrazione comunale attraverso un comunicato dell’assessore Giovanni Costanzo, che esprime grande soddisfazione per l’interessamento della Regione Piemonte nei confronti del proprio comune: dopo vari sopralluoghi ed incontri, sono arrivati i primi risultati.