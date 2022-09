I molti cittadini di Pont Canavese che rischiavano di rimanere senza medico di base tirano un sospiro di sollievo e con essi l’amministrazione comunale: al posto del pensionando Franco Bosio arriverà il dottor Paolo Boero.

Boero non è un neo-specializzato, come si potrebbe pensare e come sarebbe logico in condizioni normali; al contrario è operativo da molti anni ed ha ambulatori a Pertusio e a Forno. Non sarà pertanto presente tutti i giorni, come avveniva con Bosio, che era anch’egli impegnato in altri comuni (tre per la precisione) ma [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.