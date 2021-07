Ascolta l'Audio Dell'Articolo

PONT CANAVESE. E’ tornato il “Cuncert d’La Rua”, il Concerto dei Balconi che si tiene a Pont il terzo sabato di luglio. E’ tornato improvviso ed inatteso, suscitando entusiasmi ma anche perplessità e scetticismo. Chi si sarebbe aspettato, nella seconda estate di pandemia, lo svolgersi di una manifestazione che richiedeva mesi di preparazione e che avrebbe raggruppato una grande quantità di gente in una strada che larga non è? Pareva davvero poco prudente [...]



