Cordoglio a Pont fra i militanti del Partito Democratico e nell’Alto Canavese fra gli iscritti dello S.P.I.-C.G.I.L. per la morte di Carmine Iodice, 79 anni. Non era pontese di nascita ma molto conosciuto in paese.

Emigrato in Piemonte dalla provincia di Caserta, si era stabilito nella cintura torinese in anni nei quali era facile essere assunti in fabbrica: sia lui che la moglie lavoravano alla Lancia di Chivasso ed abitavano nella vicina Brandizzo. Purtroppo lei morì ad appena 49 anni lasciandolo solo con i due figli: Sabrina e Paolo.

A Pont si stabilì dopo essere andato [...]