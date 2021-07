Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Colpo di scena a Pont-Canavese. Uno degli assessori della giunta Riva, Eugenio Reinaudo, si è dimesso. Il suo gesto improvviso ed inatteso, è stato anche plateale: non l’ha infatti comunicato con una lettera ufficiale protocollata in Comune magari qualche giorno prima del consiglio ma con un testo letto in apertura di seduta e consegnato alla segretaria comunale. Sindaco e vicesindaco sono caduti dalle nuvole: a quanto è emerso non avevano avuto alcun [...]



