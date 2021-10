La Residenza per Anziani di Pont Canavese chiuderà, almeno per il momento. E non a fine anno per la scadenza della convenzione fra ASL e CISS 38 ma in tempi brevissimi poiché la struttura non soddisfa i requisiti minimi richiesti per continuare a funzionare. Gli ospiti verranno trasferiti altrove e le 20 persone che ci lavorano andranno a spasso.