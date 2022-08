PONT CANAVESE. L’aumento esponenziale dei prezzi, che da mesi colpisce gravemente tanto i singoli cittadini che le aziende, sta provocando pesanti ripercussioni anche sulla casse dei Comuni: molti di essi si sono già visti costretti ad approvare Variazioni di Bilancio per far fronte alle richieste delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori pubblici. E in alcuni casi sono dovuti ricorrere all’Avanzo di Amministrazione per tappare i buchi venutisi a creare fra le somme stanziate e quelle realmente necessarie.

Con i prezzi dei materiali schizzati alle stelle anche le [...]



