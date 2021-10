PONT CANAVESE.Tragedia sfiorata questo pomeriggio quando due biellesi di 29 e 27 anni, impegnati nella via ferrata di Pont Canavese hanno chiesto aiuto alla XII Delegazione Canavesana del Soccorso Alpino.

I due, residenti in provincia di Biella, classe ‘92 e ‘94, stavano affrontando la variante alta della via, quando uno di loro ha perso l’appiglio ed è caduto per qualche metro: a salvarlo il kit apposito di cui era dotato, che l’ha trattenuto.

La caduta ha danneggiato i tiranti del dispositivo e, poiché il tratto restante era ancora lungo e difficile, l’evidente stanchezza e lo choc [...]