Da ieri sera le luci nella RSA di Pont Canavese sono spente.

Molti cittadini si erano lamentati notando la costante illuminazione di un edificio ormai vuoto e l’amministrazione comunale aveva commentato: “Quando non vedrete più quelle luci vorrà dire che avremo trovato l’accordo con l’ASL”. Così è stato. La notizia importante non è infatti quella riguardante le finestre buie ma quella, di rilievo ben maggiore, che la struttura verrà riaperta. Certo non subito ma il primo passo è compiuto. Che l’accordo fosse vicino gli esponenti della giunta lo avevano lasciato intendere in più di un’occasione; [...]