Pollaiopolis!

Esiste un paese che si chiama Pollaiopolis, chiamato così perché abitato solo da galli, polli, galline e pulcini. Gli abitanti sono poche centinaia di pennuti, ma facevano un baccano terribile, soprattutto i galli, che litigavano per stabilire chi dovesse cantare per primo la mattina. Così accadeva che ciascuno di loro cercava di alzarsi più presto degli altri per esibirsi nel suo più sonoro chicchirichì. Ed ogni gallo rinfacciava all’altro di fare il chicchirichì migliore! Anticipa oggi, anticipa domani, avevano proprio esagerato, perché si erano messi a cantare nel cuore della notte. Al primo chicchirichì, comare Alba con sua figlia Aurora correvano a svegliare Messer Sole e a spingerlo fuori dalla porta e a dire a sorella Notte di andare a dormire! Ma il poveretto, vedendo che dama Luna era ancora alta nel cielo, se ne tornava a dormire brontolando con un raggio per capello. Ma poi dopo 15 minuti, giusto il tempo di riprendere il sonno da poco interrotto, ecco un altro sonoro chicchirichì echeggiare nell’aria. Comare Alba tornava a scuotere Messer Sole per spingerlo fuori dalla porta e questi, vedendo che insieme alla luna brillavano ancora tutte le stelle, tornava a letto sbraitando che non si capiva più nulla e a Pollaiopolis regnava l’anarchia, o come dicono loro, tutti avevano le creste fuori posto. Questa storia continuò a ripetersi tutte le notti, per diversi anni, finché comare Alba e sua figlia Aurora, stanche ed esasperate di tutto quell’inutile lavoro, decisero di mettersi un bel paio di tappi nelle orecchie e di dormire insieme a messer Sole, fino a quando quegli stupidi e litigiosi galli non si fossero messi d’accordo. Di conseguenza, a Pollaiopolis il sole non si alzò più, tutto degradava e la vita era divenuta molto triste. Senza messer Sole c’erano sempre buio e freddo! Gli alberi erano spogli di frutti, tutto era grigio e spoglio e sembrava lontano quando i galli avevano promesso di dare maggior colore e vita a Pollaiopolis con i loro chicchirichì. Pensate che perfino gli abitanti, cioè galli, polli, galline e pulcini, avevano perso i colori del loro piumaggio ed erano magri e malaticci. Ma un bel giorno arrivò a Pollaiopolis gallo Bargiglio che era emigrato tanti anni prima per l’isola Gallinara, quando ancora a Pollaiopolis sorgeva il sole. Gallo Bargiglio si rese conto che la situazione ed il degrado era insostenibile in quel piccolo paese e quando le galline le raccontarono l’assurda diatriba dei galli. Allora gallo Bargiglio volle convocare un’assemblea generale, per cercare di risolvere la questione. Quando tutti i pollaiopolesi si radunarono sul prato, sotto una pallida luce lunare, gallo Bargiglio disse che ha Pollaiopolis le cose vanno alla rovescia perché non c’è rispetto per chi cantava prima di loro, questi galletti sono arroganti ed incapaci, ma adesso pare che il primo galletto che si alza vuole dettare legge! Risentito dalle affermazioni di Bargiglio, un galletto il più giovane volle dire la sua affermando che erano loro che dovevano guidare, perché erano giovani e dalle rosse creste. Intervenne anche la gallina Piopio che chiocciò con la sua vocina a nome di tutte le galline che se qualcuno doveva comandare era lei ed il Comitato GGGG, acronimo di Galline Ganze Gaie Gigione, per il bene dei pulcini e di tutti gli abitanti di Pollaiopolis, promettendo che avrebbe regolato con una legge disciplinata da un regolamento soggetto ad interpretazioni il chicchirichì mattutino, la gallina Piopio si pensava furba ed istruita ma non vedeva il becchime fuori dalla ciotola (modo di dire a Pollaiopolis per indicare un pollo ottuso ndr). Riprese a parlare il gallo Bargiglio, affermando che era ora per salvare dalla rovina Pollaiopolis, un CIGIC, Comitato di Galline Industriose e Capaci per gestire con buon senso chi canta al mattino affermando che poi che i problemi di Pollaiopolis erano ben altro e non solo il chicchirichì mattutino! Tutti le galline e pulcini pigolando applaudirono ed i galli boriosi e la gallina Piopio lo a guardarono col becco storto, ma non ebbero il coraggio di fiatare. Gallo Bargiglio allora si staccò una penna dalla sua bella sua coda, la intinse nell’inchiostro e cominciò a scrivere su un foglio di carta i nomi di coloro che intendevano candidarsi a Capo Gran Gallo, per procedere ad una democratica elezione. Manco a dirlo, i galli si proposero tutti. Ciascuno di loro si fece la campagna elettorale, andando in giro per il pollaio a promettere becchime e insalata, modo di dire che corrisponde al nostro mari e monti. Uno, il gallo Brahma, grosso ed imponente diceva: “Se voterete per me il sole tornerà finalmente a sorgere ogni mattina!”, un altro gallo Concincina affermava che se votato non solo il sole tornerà a sorgere ad ogni alba, ma sarà puntuale come un orologio svizzero! Il galletto Sebright giovane ed arrogante diceva per farsi eleggere che se eletto non solo il sole sarebbe tornato a splendere in cielo, puntuale come un orologio svizzero, ma sarà addirittura più grande e radioso. Era una gara a chi la cantava più grossa, pensate che, addirittura, uno di loro il gallo Vorwerk, arrivò a dire che, se fosse stato eletto non solo avrebbe rispedito il sole a splendere in cielo, puntuale come un orologio svizzero, più grande e radioso che mai, ma avrebbe addirittura fatto sì che a uscire fossero due soli, invece di uno solo! Ma forse quello che perse il senso della misura fu il gallo Coccodè che con voce roboante chiedeva di essere eletto promettendo il levarsi del sole all’alba, puntuale sorgendo ad Ovest e non da Est perché il progresso era questo, rompere i vecchi schemi. Messer Sole, intanto, continuava a dormirsela beatamente nel suo letto, tanto era abituato a tutto quel coro di chicchirichì, che echeggiava continuamente da una parte all’altra di Pollaiopolis. Ad un tratto, quando gallo Bargiglio ne ebbe abbastanza di sentire tutto quel baccano, salì sul punto più alto di Pollaiopolis, una enorme ed imponete quercia e sfoderò il suo acuto chicchirichì. Allora tutti il chiacchiericcio dei galli cessò. Messer Sole si svegliò con un sobbalzo e, si affacciò a curiosare, rischiarando il buio di quella interminabile notte. I pollaiopolesi non credevano ai loro occhi, finalmente il sole tornava a illuminare la loro misera esistenza! Tutti i polli furono concordi nell’affermare che Bargiglio era un pollo dai fatti concreti, invece delle inutili chiacchiere degli altri galli. Ai galli concorrenti non rimase che calare la cresta e beccarsi i bargigli. Fu così che gallo Bargiglio venne acclamato da tutti polli nel ruolo più ambito, quello di svegliare il sole ogni mattina col suo Chicchiricchi!

Favria, 6.09.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana ogni cosa prenderà il suo corso, ma importante è guardare sempre dove sorge il sole e non dove tramonta.

