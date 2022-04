CIRIE’. Saverio Cascone, da sempre, qui in città rappresenta la lotta al fianco dei più deboli. Di chi cerca lavoro, di chi non ha un’abitazione, di chi lotta per un riscatto sociale.

L’averlo inserito all’interno della propria segreteria rappresenta per Federico Ferrara un messaggio forte a tutte le critiche ricevute dall’apertura del congresso in poi.