Una frase, una coccola per una mamma che ha appena partorito, una carezza per chi è in attesa. Una poesia sociale. Versi scelti dal personale sanitario del reparto Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino. La voce dell’attrice settimese Elena Ruzza accompagnerà il cammino delle donne ricoverate. “Nelle stanze del Sant’Anna la mia voce accompagnerà i momenti di attesa di silenzi e di gioie delle donne grazie al QR code” lo ha detto Elena Ruzza commentando il progetto.

“Mi sono commossa quando mi hanno comunicato e inviato le immagini delle pareti delle stanze dove sono [...]