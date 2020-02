PODISMO. Durbano Gas Energy Rivarolo protagonista al “Cross Reale”

E’ una Durbano Gas Energy Rivarolo 77 che ha fatto grandi cose nell’edizione 2020 del “Cross Reale” che si è corso a Venaria. Nell’appuntamento inserito nel 1° Criterium Podistico Piemonte e 20° Circuito Canavesano UISP il sodalizio rivarolese ha colto piazzamenti a ripetizione. Nella gara riservata alle categorie che vanno dalla Juniores alla Master 40 che si è snodata su un percorso di 6 km vittoria di Darko Viel che ha messo in riga la coppia del GPD Aldo Berardo formata da Palo Boggio e Cristian Nurri. Quarta piazza per Giuliano Franco Caresio che ha chiuso secondo di categoria M35-39. Andrea Scrivani si è classificato ottavo assoluto e terzo tra gli M18-24. Prove positive anche per Alberto Regis, Andrea Giudici e Luca Perino.

Nella prova riservata a Master 45-55 (sempre su un percorso di 6 km) il miglior rivarolese in gara è stato Denis Regis che ha fatto registrare l’undicesimo tempo (quarto tra i M55-59). positive le prestazioni di Gianfranco Paradiso, Luca Saraiba, Dario Riccitelli, Giovanni Scrivani, Daniele Arnoletti e Massimo Cena. Nella M60+ (4 km) vittoria per Bruno Bianco che con una grande prestazione ha preceduto sul podio Marco Borgra della Bairese e Mario Meneghetti dell’Atletica Venaria. Ottimo sesto tempo per Mario Giudici. In evidenza anche Alberto Pinto, Silvano Garello, Constantin Derebei e Luigino Perino. In campo femminile settima piazza per Luisanna Marrazzo (quarta di categoria SF 45-49). In gara anche Rosina Sidoti, Maria Elisabetta Lana, Oksana Kulishenko, Tetyana Burlakova, Maria Grazia Vignani e Anna Gabriella Pejrani.

