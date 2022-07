La Cgil lancia l’allarme sugli uffici giudiziari di Ivrea, alle prese con una grave carenza di personale. “Dal 2012, con l’accorpamento dei tribunali, Ivrea ha più che raddoppiato il territorio di competenza ma la pianta organica è rimasta sempre la stessa – spiega Gabriele Gilotto, segretario della funzione pubblica Cgil Torino – la grave mancanza di personale amministrativo rischia di mandare in tilt il tribunale con enormi danni per cittadini e imprese”. La Cgil si farà promotrice sul territorio di alcune iniziative per portare all’attenzione del Ministero l’attuale situazione di procura e tribunale: “Serve una spinta da parte del territorio per far capire a Roma l’importanza di questi uffici giudiziari”. Ad oggi il tribunale eporediese è il secondo del Piemonte con giurisdizione su un territorio di oltre mezzo milione di abitanti.

Commenti