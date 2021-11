Coronavirus , scuola, contagi, quarantena e dad. In arrivo nuove regole. Ma Settimo Torinese continua a rispondere bene al Covid. Le scuole settimesi reggono bene, per adesso, a quella che si preannuncia essere la quarta ondata. Al momento c’è solo una classe in quarantena in una scuola elementare della città. “La situazione è sotto controllo ha detto a La Voce l’assessore alla Scuola della città di Settimo, Alessandra Girard – dobbiamo stare attenti a non sottovalutare i rischi e monitorare la situazione”.

Le nuove regole dicono che la quarantena per le classi di scuola primaria [...]