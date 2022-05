Plastic Free non si ferma più: ora è anche a Cuceglio. Siglato un altro protocollo d’intesa con il sindaco del paese Antonino Iuculano.

La plastica è di gran lunga uno dei materiali più inquinanti che, nonostante la raccolta differenziata, continua a rappresentare una criticità.

Basti pensare che, secondo l’Istat, l’87,1% dei rifiuti raccolti in una famiglia, riguarda materie plastiche. I motivi per cui la plastica spesso viene abbandonata in discariche abusivi a cielo aperto, nei boschi, nelle strade o nei prati, sono molteplici.