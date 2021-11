Nasce CanaveSiAmo una nuova associazione per la valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

L’idea è dell’effervescente presidente della Proloco di Bollengo e consigliere comunale, Paolo Cominetto che spiega: “CanaveSiAmo vuole essere un riferimento ed un punto di unione per le altre associazioni del territiorio per cercare di far crescere questa nostra zona che sta “morendo”. Noi vogliamo farla rifiorire, sperando che in futuro questo territorio diventi un albero rigoglioso. Che tutti possano un giorno ammirarne la bellezza, non solo localmente, ma anche a livello nazionale [...]



