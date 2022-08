Sabato mattina tutta Piverone si è fermata per dare l’ultimo saluto a Stefano Actis Dana, il 30 enne morto sabato 20 agosto, schiacciato dal motocoltivatore che guidava e che si è ribaltato in un terreno a Palazzo. Qui Stefano stava lavorando in una vigna di proprietà del padre Ivo, viticoltore e presidente della Cantina della Serra a Piverone.

Ai funerali celebrati sabato mattina c’era tutto il paese. La chiesa dei Santi Pietro e Lorenzo non è riuscita a contenere le centinaia di persone che hanno voluto accompagnare Stefano nel suo [...]



