Quante cose si possono fare con un prato. Quanto fieno o verdure si possono coltivare e, specie di questi tempi, che fortuna avere un pezzo di terra. Perché chissà che le politiche internazionali non ci costringano poco a poco a tornare al sudore delle mani…

Ecco perché potrebbe essere molto interessante la nuova proposta del comune in tema di politiche agrarie. L’ente possiede alcuni terreni, di cui non se ne fa niente, così al sindaco Alessandro Fasolo è venuto in mente di destinarli a qualche aziendina o singolo imprenditori interessati ad implementare la propria attività, [...]