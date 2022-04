Una mattina dai colori e suoni tipici del Brasile quella andata in scena, sabato mattina, nella palestra comunale. Protagonista è stato il gruppo brasiliano Pe No Chao. Si tratta di un progetto pedagogico promosso dal professore, oggi in pensione, Silvio Conte, che dal 1994 lavora con bambini e adolescenti che fanno della strada il loro principale spazio di lotta per la sopravvivenza nella città di Recife, nel nord est del Brasile.

L’evento di sabato è stato organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Fasolo e l’assessore Elena Baratto, in collaborazione [...]



