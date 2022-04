Ad Azeglio, Caravino e Settimo Rottaro nessuno vuol fare il vigile. In altri Comuni, invece, gli agenti sarebbero addirittura in abbondanza grazie a convenzioni e accordi firmati tra amministrazioni comunali.

A Piverone, per esempio, a metà marzo la giunta guidata dal sindaco Alessandro Maria Fasolo (in foto), grazie ad un impegno di spesa di circa 6 mila euro, ha deliberato di aggregare al proprio vice commissario di polizia locale altri agenti prendendoli in “prestito” dai Comuni limitrofi: Paolo Rosso da Burolo, Marco Landorno e Davide Tosin da Viverone, Riccardo Stroppa [...]



