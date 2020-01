PIVERONE. Premiato a Roma il “Progetto Vigneto” di studenti, Cantina e Comune

La Cantina della Serra, gli studenti della scuola secondaria di primo grado e il Comune di Piverone hanno ricevuto a Roma un riconoscimento per il “Progetto Vigneto” nel bando i “100 Ambasciatori Nazionali” dedicato a Comuni, aziende ed enti virtuosi, impegnati in ambiti rappresentativi per ogni regione [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti