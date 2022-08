Un incendio divampato probabilmente per cause naturali ha mandato in fumo una dozzina di filari coltivati a Erbaluce Docg. L’episodio risale a mercoledì pomeriggio e ha interessato il vigneto di via Del Castello sulla Serra Morenica a Piverone. E’ un terreno di proprietà della parrocchia, ma curato e coltivato dalla Cantina della Serra.

L’incendio è stato innescato probabilmente da un mozzicone lasciato a terra sul terreno adiacente il vigneto e, in poco tempo, causa siccità, le fiamme si sono propagate sotto i filari bruciando i grappoli di uva. Ad accorgersi [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.