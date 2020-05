PIVERONE. Da Crt un mezzo per i volontari dell’A.I.B.

Un nuovo mezzo antincendio per la squadra di volonatri A.I.B di Piverone in arrivo dalla fondazione Crt .

“Un risultato ottenuto grazie al lavoro di tutti i volontari – dichiara Marco Grasso, membro del direttivo piveronese -. La documentazione fornita alla Crt è servita per aggiudicarci la quota di acquisto del mezzo. Un gran bel vanto per noi”.

Piverone è uno dei 15 enti del Torinese ad aver beneficiato della donazione.

Grazie alla Fondazione CRT, 40 nuovi pick up e mezzi della Protezione civile entreranno in funzione in Piemonte e Valle d’Aosta per la gestione dell’emergenza coronavirus e, più in generale, per il trasporto di persone e attrezzature sul territorio regionale e nazionale. Ad aggiudicarseli sono state le organizzazioni di volontariato no-profit partecipanti al bando “Mezzi Protezione civile”.

