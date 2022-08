Sabato 6 Agosto, nella suggestiva Piazza Lucca di Piverone andrà in scena la “Cena in Bianco”.

Una magica serata dove sarà l’eleganza del colore BIANCO a fare da padrone di casa. I partecipanti troveranno tavoli e sedie, ma dovranno organizzarsi e portare da casa tutto il necessario per allestire la tavola e il cibo.

Quindi tavoli, sedie, decorazioni, tovaglia in tessuto, ceramica e vetro per piatti e bicchieri, abbigliamento, menù, centrotavola, candele e tutto ciò che ci si aspetta per creare una tavola tradizionale, semplice ma creativa, dovranno essere rigorosamente BIANCHI.

Iscrizione obbligatoria al numero 3791684516.

