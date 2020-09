Più forte di tutto

Nell’ambito della SEMS 2020, Bike Pride Fiab Torino dialoga con Fabio “Wolf” fondatore della neonata associazione “160 centimetri”

“160 centimetri” è il nome del Blog, ovvero il mondo visto e vissuto dall’altezza di una bici. Dagli occhi al suolo.

Perché questa è diventata la prospettiva di Fabio “Wolf”, affetto da sclerosi multipla, diagnosticata nel 2011, che nonostante la malattia ha continuato a pedalare e viaggiare, per aiutare le gambe, arricchirsi, relazionarsi con lo spazio circostante e combattere la malattia

160cm è ora anche Associazione per raccontare, parlare e continuare a sognare e coinvolgere altre persone che vogliono condividere uno sguardo sul mondo, in sella alla bici, per una vita con e oltre la malattia.

Parteciperanno all’evento:

_Fabio “Wolf”, fondatore dell’associazione 160 centimetri

_Elisa Gallo, presidente di Bike Pride Fiab Torino

_La Dottoressa Paola Cavalla, responsabile Dipartimento sclerosi multipla dell’ospedale Molinette di Torino

_il Dottor Claudio Solaro, responsabile del CRRF Centro di Recupero e Riabilitazione Funzionale della clinica Trompone di Moncrivello

_il Dottor Marcello Campagnoli, fisiatra dell’ ospedale Molinette di Torino

Domenica 20 settembre, ore 16.30, all’Imbarchino del Valentino

L’accesso all’incontro sarà contingentato, sarà necessario l’uso della mascherina.

Buona domenica a tutti, ci vediamo lì.

giannifina

