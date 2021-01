Più forte della pandemia, la Festa del Ringraziamento!

Il 2020 è stato, un anno particolarmente difficile per la pandemia mondiale che ha sconvolto la vita delle persone, le attività produttive e il sistema economico. Tuttavia, l’agricoltura Favriese non si è mai fermata per garantire ai cittadini la disponibilità di cibo anche nel periodo del lockdown. A causa del covid 19, il settore agricolo ha risentito della crisi con la chiusura di ristoranti, bar e agriturismi, un effetto negativo a cascata sull’agroalimentare. Nonostante la morsa della pandemia la Federazione Provinciale Coldiretti, sezione di Favria con il sempre attivo segretario Abbà Flavio, il Gruppo Giovani Agricoltori in collaborazione con il Comune organizza per domenica per domenica 17 gennaio la festa del mondo agricolo, la Giornata del Ringraziamento e Festa di Sant’Antonio Abate; Priori: Favole Ilaria e Feira Alex. Il mondo agricolo è attaccato al senso della vita e della famiglia e ogni anno con la Giornata del Ringraziamento vuole ringraziare il Signore sia nelle annate positive che in quelle negative. Dire grazie è tipico dell’animo nobile ma oggi è difficile sentire ringraziare perché è tutto dovuto. I coltivatori diretti, invece, sono tra i pochi che riconoscono nella terra un dono di Dio. Quello che gli agricoltori producono nei campi, nelle serre e nella lavorazione del latte, del miele è BENE COMUNE, per tutti noi. L’agricoltura italiana attraverso gli agricoltori è più quello che dona ogni anno allo Stato rispetto a quanto riceve in termini di economia. Le origini di Favria sono agricole e buona parte del territorio Comunale è ancora caratterizzato dall’attività agricola che vede imprese specializzate con un ritorno di giovani che sono e impegnati e preparati nel dare futuro al settore. Quest’anno l’annata agraria è stata condizionata oltre che da problemi commerciali con conseguenti danni economici per il Covid-19 anche da episodi violenti di maltempo che hanno colpito Favria e il Canavese provocando ingenti danni alle coltivazioni. I cambiamenti climatici dimostrano una sempre maggiore tendenza del clima alla tropicalizzazione con nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate tanto da rendere insufficienti anche le reti di protezione. Diventa fondamentale una maggiore attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Per tutto questo domenica 17 gennaio avverrà la giornata del Ringraziamento, una ricorrenza importante per Favria di tradizione contadina per ringraziare per il lavoro dei campi e chiedere la denedizione sulla nuova annata. Cerimonia religiosa con Santa Messa alle ore 11,00 a seguire alle ore 12 benedizione animali e trattori in piazza della Repubblica.

Favria, 11.01.2021 Giorgio Cortese

Certe persone vivono la loro vita pensando di essere in movimento ed invece sono fermi ed immobili

Commenti