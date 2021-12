Ammonta a 119,7 milioni di euro la quota del Pnrr destinata alla Valle d’Aosta dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

Le risorse saranno tra le oltre cose utilizzate per il rinnovo del parco autobus, con l’acquisto di nuovi mezzi ad emissione zero, elettrici o ad idrogeno (7,31 milioni ), per il rinnovo della flotta dei treni utilizzata per il trasporto regionale e per l’acquisto di ulteriori treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno (2,74 milioni), per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea (83,6 milioni per) e, infine, per l’adeguamento e il miglioramento della [...]