Pitu o biru!

In Piemonte il tacchino si chiama pito o pitu, dal termine onomatopeico pité, beccare, biro, dal grido di richiamo del pennuto, brrr biru. In romagna viene detto birèn, in umbro birro. In veneto il biro è il maschio dell’anatra ed in toscana per chiamare i polli nell’aia si usava una volta gridare biri, biri! In in italiano, ‘tacchino’ è un nome di origine onomatopeica, che viene cioè dal verso dell’animale, dice il vocabolario Treccani. E va bene. Un altro nome con cui veniva chiamato è però gallina d’India o pollo d’India, dindio o dindo nome onomatopeico regionale usato specialmente in veneto, romagnolo e marchigiano. In francese si chiama di dinde, il nome del tacchino in francese. In polacco si chiama indyk, nome simile a quello russo. In tedesco il tacchino si chiama Truthuhn o Pute, entrambi di origine onomatopeica. Il nome turco viene probabilmente dal francese, lingua in cui, come in diverse altre lingue europee, il tacchino venne chiamato come il pollo del Nuovo Mondo, e per il celebre errore di Colombo il Nuovo Mondo erano le Indie orientali, quindi pollo d’India. I portoghesi furono probabilmente gli unici che non rischiarono di confondere India e Nuovo Mondo da subito, dato che chiamarono il tacchino peru, come il paese sudamericano. Una precisazione il tacchino è rimasto ignoto agli europei fino alla scoperta dell’America. Era una bestia selvatica, distribuita in tutta l’America del nordest, mentre un’altra specie, più rara, era presente anche in America centrale. Gli aztechi lo utilizzavano da più o meno mille anni come animale da cortile, e di questo ne parla anche il conquistatore Cortes. Il tacchino aveva una parte importante nella loro mitologia, dato che era una delle manifestazioni di Tezcatlipoca, il dio ingannatore, gli aztechi chiamavano il tacchino maschio huexolotl, da cui il nome con cui l’animale è chiamato oggi in Messico, guajolote. Quindi, insomma, gli inglesi arrivarono nell’America settentrionale, videro il tacchino e lo chiamarono turkey, la stessa parola che indica anche la Turchia, e qui la faccenda si complica, come mai un animale e un paese del mondo abbiano lo stesso nome è notevole. Negli Stati Uniti il tacchino si chiama turkey e sarebbe facile raccontare la fantastica storia dei mercanti inglesi che cominciarono a importare tacchini in Inghilterra dalla Turchia, e quindi l’animale prese il nome dal paese d’origine, purtroppo i tacchini arrivano dal Nuovo Mondo. Nella realtà dei fatti gli inglesi videro il tacchino per la prima volta forse in Europa, dove gli spagnoli lo portarono verso il 1520, direttamente dal Nuovo Mondo, e lo confusero con qualcosa che avevano già visto, come succede spessissimo anche oggi. Lo confusero con la faraona, che in effetti è simile anche se di dimensioni minori. Gli inglesi chiamavano la faraona pollo della Turchia, anche se il luogo d’origine della faraona è il Nord Africa, e forse la faraona arrivò in Inghilterra dall’Africa attraverso la Turchia, a metà del Cinquecento, e perché poi abbiano deciso di cambiargli il nome in pollo della Guinea, dalla zona dell’Africa occidentale non si sa! Un tempo era allevato nelle cascine per le festività natalizie, in alternativa al più raffinato cappone, ed esistevano feste e giochi popolari in suo nome. Oggi lo si mangia tutto l’anno ed è ingrassato in strutture intensive. Più rari i tacchini nostrani, ancor più quelli che razzolano sulle aie. La carne migliore è quella della tacchina giovane, dalle ossa flessibili e dalla pelle delle zampe non scagliosa. Uno curiosità pitòta è chiamato in piemontese il giovane tacchino e la pitera grande pentola per fare cuocere il tacchino, per pito si definisce anche una persona sciocca e stupida, ma il tacchino ricordiamocelo è intelligente e non è pitoch, avaro!

Favria, 24.09.2021 Giorgio Cortese

