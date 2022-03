Pistafum

Non è facile, e forse non è neppure corretto, tentare di distinguere tra espressioni idiomatiche e modi di dire. Se poi si considerano le differenze di grammatica e di sintassi fra piemontese ed italiano, può succedere che espressioni che appaiono idiomatiche alla luce di grammatica e sintassi italiane, non lo siano per la grammatica e sintassi piemontesi, a fussa pa mach, non fosse altro che cuché an sel lobiòt, non nel significato letterale beccare sul balcone, ma cogliere sul fatto questi modi di dire. Inizio allora cercando di désse d’ardriss, dandomi da fare se no rischio con questa mail di andé a baron, non andare nel mucchio in senso letterale ma, mandare alla malora tutto il discorso, o meglio andé a rabél, non andare a fracasso Ma prima mandare tutto alla malora, preciso non sono un pito, qui non vuole dire essere un tacchino, ma noioso nel discorso. Ne penso d’esse un subrich, non una frittella ma petulante nella mia arroganza. Non pretendo di essere un barbis, un baffo, che significa un esperto, ma sono consapevole di esse nen vàire lòn, non essere un gran che, ma ci provo. Molto spesso, ed bele vòlte, che non sono delle belle volte, amo andé a la maròda non raccogliendo frutta da alberi altri ma giocare con le parole. Ma non è detto che riesca a fare bene anzi a volte fé schissa, faccio cilecca. Cerco per quanto possibile ten-se ai branch, tenermi ai rami, fare attenzione ma il rischio di pijé ‘d gandole, non dei capogiri, ma prendere un abbaglio è reale, perciò, a l’é lòn che farò se mi darete retta, dé da ment. Mi rendo conto che il discorso diventa noios coma na pieuva, noioso come la pioggia e so di esse al pian dij babi, più che al piano dei rospi, alla fine e allora per favore lassé boje, non nel senso letterale lasciare bollire, ma non date peso a quanto scritto adesso leggero come le lenghe ‘d canarin, lingua di canarino. Mi congedo sperando che non mi mandé a spané ‘d melia non a spannocchiare del granoturco , ma che non mi mandate a quel paese. Grazie di avermi letto e adesso vado ad ampajé ij tond e le maiòliche, impagliare i piatti e le maioliche usato una volta per indicare il traslocco o per andarsene, ed io per concludere a-i é gnun bon a fé ‘d, non c’è verso di scrivere qualcosa di buono ed il mio scrivere perde la bagna, che non è il sugo ma la fatica a terminare questa mail che è solo del pistafum.

Favria, 5.03.2022

Buona giornata. Marzo tinge, aprile dipinge e non ha un di come l’altro. Felice sabato

