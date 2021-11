VERCELLESE. Tra luglio e ottobre ha appiccato dodici incendi a cataste di legno, rifiuti urbani, automobili parcheggiate e mura di case abbandonate. Con quest’accusa un piromane di 33 anni di Vercelli è stato arrestato dai carabinieri di Trino. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme venivano sempre domate prima che potessero causare gravi danni. I roghi avevano la stessa matrice dolosa ed erano avvenuti in un periodo di tempo limitato; i militari, basandosi su questi due elementi, hanno quindi avviato le indagini e hanno sorpreso il 33enne mentre appiccava fuoco, di notte, ad un telone in pvc di un autocarro parcheggiato. In auto aveva bombolette spray con cui innescava i roghi. Il pm ha chiesto e ottenuto i domiciliari per il pericolo che possa ripetere gli stessi gesti

