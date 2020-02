PIOSSASCO. Uomo e donna trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio

Un uomo e una donna, di circa trent’anni, sono stati trovati morti in un appartamento di Piossasco, nel Torinese. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione al 112 di grida di aiuto provenienti dalla abitazione. Ad un primo esame i cadaveri, uno sopra l’altro, presentano ferite da arma da taglio. I primi accertamenti tendono a ipotizzare l’omicidio-suicidio al culmine di una lite. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Si tratta di Andreas Pedersen, danese di 39 anni, e Anna Sergeevina Marochkina, russa di 33 anni. Grafico lui, architetto lei, erano sposati da cinque anni e avevano una società di servizi di misurazioni di precisione e scansioni laser che operava in diversi settori. In via Robert Capa sono ancora presenti i carabinieri.

Commenti