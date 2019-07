PIOBESI. Lavoro: incontro con Openaxis, 73 posti a rischio

Si è svolto presso la sede della Regione Piemonte l’incontro tra le organizzazioni sindacali, l’azienda Openaxis assistita dall’Amma e l’assessorato al Lavoro. L’azienda di Piobesi, che opera nel settore automotive, galvanica e stampaggio plastico, il 23 luglio ha avviato la procedura di legge per la cessazione dell’attività d’impresa. I dipendenti sono 73 lavoratori (61 operai e 12 impiegati) e ora rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Un incontro si era già tenuto il 24 luglio presso la sede legale dell’azienda. “Le parti hanno condiviso un percorso che sarà ratificato in sede Amma il 30 luglio e che prevede, tra l’altro, la richiesta di strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori con la partecipazione attiva della Regione Piemonte”, spiegano Bruno Ieraci (Fiom Cgil), Vito Benevento (Uilm Uil) e Arcangelo Montamarano (Fim Cisl).

