PINEROLO. Mazza da baseball usata durante la rissa, tre arresti

Rissa il giorno di Santo Stefano a Pinerolo, nel torinese, dove una coppia è stata picchiata con una mazza da baseball mentre passeggiava in piazza Foro Boario. Tre aggressori, tutti tra i 24 e i 26 anni, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. Le vittime sono state ricoverate all’ospedale: l’uomo ha riportato un grave politrauma facciale e frontale ed è in prognosi riservata, la donna ha riportato lievi escoriazioni. I motivi della violenta lite non sono ancora chiari. A quanto si apprende da una prima ricostruzione dei carabinieri, che stanno cercando di rintracciare altri responsabili della rissa, gli aggressori sarebbero conoscenti della coppia.

