PINEROLO. Lavoro: Pmt di Pinerolo, avviata la procedura fallimento

È stata ufficialmente avviata la procedura di fallimento della Pmt di Pinerolo al Tribunale di Torino. Lo ha comunicato il liquidatore alle Rsu in una conference call. Procedura al momento sospesa per via della riduzione delle attività lavorative a causa dell’emergenza sanitaria in corso, con un ritardo della nomina del nuovo curatore fallimentare. “L’ennesimo fallimento – commenta Arcangelo Montemarano responsabile territoriale Fim-Cisl di Pinerolo – frutto, non solo del ridimensionamento del settore, ma anche di una cattiva gestione aziendale da parte della vecchia proprietà.

Con una più oculata organizzazione e visione imprenditoriale si poteva dare continuità lavorativa e produttiva, magari concentrandosi sui quei settori, tipo la ricambistica, dove la domanda non manca così come le competenze professionali dei lavoratori. Ora le priorità, una volta nominato il nuovo curatore, è dare continuità alla cassa Integrazione che finirà il 4 dicembre per garantire un sostegno economico ai dipendenti, ma anche che il nuovo curatore si attivi in tempi brevi per indire un nuovo bando di gara per valutare nuovi possibili acquirenti”. La Fim chiede che “tutte le parti interessate, istituzioni locali e non, si attivino affinchè vengano tutelati tutti i lavoratori con le loro famiglie, ma anche che non venga cancellato per sempre un pezzo di storia di Pinerolo”.

