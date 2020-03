PINEROLO. Coronavirus, primi sette contagiati

Pinerolo segnala i primi sette contagi da Coronavirus, mentre altre otto persone sono in isolamento domiciliare.

Lo comunica il sindaco, Luca Salvai, sulla pagina Facebook del Comune.

“La raccomandazione a tutti i cittadini, soprattutto agli over 65 – dice Salvai – rimane quella di restare a casa ed evitare contatti e assembramenti”. “Già a partire da oggi – annuncia – verranno intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale con una squadra a piedi e una in macchina nelle strade, nei parchi, negli esercizi commerciali aperti ma anche a supporto dei negozi chiusi, per motivi di sicurezza”.

Commenti