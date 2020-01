PINEROLO. Camion urta viadotto, cadono calcinacci in circonvallazione

Alcuni calcinacci di cemento si sono staccati la scorsa notte dal viadotto di stradale Baudenasca, lungo la circonvallazione di Pinerolo (Torino). I vigili del fuoco, su segnalazione di alcuni automobilisti, sono intervenuti per rimuovere il materiale dalla carreggiata e verificare la staticità del viadotto. Nessun veicolo è rimasto coinvolto. La circonvallazione, che collega la statale 23 del Sestriere all’autostrada per Torino, è regolarmente aperta. I tecnici del settore Viabilità della Città metropolitana di Torino hanno chiarito che il distacco è stato causato dall’impatto di un mezzo, fuori sagoma (al momento non identificato), transitato lungo la circonvallazione.

