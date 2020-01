PINEROLO. Aggredirono carabiniere in borghese, anarchici condannati

Sono stati condannati a un anno e 8 mesi di carcere per tentata rapina i quattro anarchici che, il 10 febbraio 2018 a Pinerolo (Torino), hanno aggredito un carabiniere in borghese che stava filmando un presidio antifascista. Il Tribunale di Torino ha disposto anche il pagamento di 430 euro di multa e il risarcimento delle spese legali. Per prendergli il cellulare, il gruppo aveva spintonato il militare del Nucleo operativo di Pinerolo mentre stava monitorando la protesta degli antagonisti contro i banchetti di alcuni partiti di estrema destra. Soccorso da un collega, il carabiniere era stato portato in ospedale per essere medicato. Tre di loro hanno ottenuto il beneficio della sospensione della pena.

