C’è anche il circolo Lago Just Blu di Bollengo al centro dell’inchiesta. Secondo la Procura di Torino era un luogo in si riciclava il denaro delle truffe bancarie messe a segno da una ramificata associazione a delinquere. In particolare sarebbero confluiti i capitali della Enimond Srl di Paolo Locatelli (personaggio inesistente), dietro cui operavano Pasquale Motta e Cesare Scalise, 54 anni, ex assicuratore di Favria, indagato a piede libero per associazione a delinquere finalizzata alla truffa (a lui era già stata applicata la misura cautelare, nell’ambito di un altro procedimento penale). A Ivrea, [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.