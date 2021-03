Piemonte verso il rosso, +70 ricoveri. Lunedì prossimo dovrebbe scattare la stretta

Il Piemonte si sta muovendo verso la zona rossa, che secondo l’assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, è “molto probabile” possa scattare alla fine di questa settimana. In un solo giorno la pressione sugli ospedali è salita di 70 ricoveri, 15 dei quali in terapia intensiva, e i contagi sono stati 1.214, con un tasso di positività del 9.9% rispetto ai 12.298 tamponi analizzati.

“Il rischio che da lunedì il Piemonte entri in zona rossa è molto concreto – ha detto Icardi -. Ci avviciniamo ai 250 positivi ogni 100 mila abitanti, la soglia che fa scattare il passaggio di zona. La contagiosità molto elevata della variante inglese sta facendo aumentare in modo molto significativo i contagi”.

Da oggi in Piemonte sono tornati al 100% in didattica a distanza tutti gli studenti dalla II media in poi.

“Le misure più restrittive – ha rimarcato – servono proprio a ridurre i contagi e a evitare di arrivare di nuovo agli oltre 5 mila ricoveri che abbiamo avuto in passato (5.225 nei reparti ordinari il 20 novembre, quando i pazienti in terapia intensiva erano 393, ndr). L’unica cosa da fare è stringere e adottare misure più rigorose”.

“I letti – ha spiegato Sergio Livigni, coordinatore dell’area ospedaliera dell’Unità di Crisi attivata dalla Regione Piemonte per contrastare la pandemia – ci sono o si stanno trovando, ma manca il personale, che è massicciamente impegnato anche nelle vaccinazioni e nel contact tracing. E che a differenza delle prime due ondate, si sta occupando anche di patologie diverse dal Covid. Il riempimento delle terapie intensive e delle sub-intesive – ha aggiunto – è arrivato sul 32%”, a fronte della soglia ritenuta di guardia del 30%. Sul tema vaccini, Icardi ha ricordato che attualmente ci sono 136 hot spot già aperti in tutta la Regione.

“Ne apriremo sicuramente un altro a Torino – ha annunciato l’assessore – e faremo anche degli hot spot mobili nei vari comuni e nelle valli, per dare maggiore capillarità alla vaccinazione. Al momento – ha ricordato – siamo la terza Regione come numero di vaccinazioni in Italia”.

Intanto oggi sono state vaccinate 12.473 persone, tra cui 7.018 ultraottantenni, e in 2.348 casi si tratta di seconda dose. Dall’inizio della campagna in Piemonte sono state somministrate 496.522 dosi, corrispondenti all’84,6% delle 586.770 finora disponibili per il territorio.

