Il Piemonte è il grande protagonista dell’ultimo concorso del Lotto: come riportato da Agipronews, infatti, sono state centrate vincite complessive per oltre 64 mila euro. A Vercelli un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta di giornata, da 52.275 euro, a cui si aggiunge un colpo da 12.450 euro messo a segno a Gassino Torinese, in provincia di Torino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

